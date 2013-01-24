КНДР оголосила про нові запуски ракет, які «матимуть за ціль США»
Північна Корея оголосила в четвер про намір провести нове ядерне випробування, а також здійснити запуск цілого ряду ракет, які «матимуть за ціль США».
Відповідне повідомлення опублікувало держінформагентство KCNA.
Його текст наводить Reuters.
Заява Пхеньяну з'явилася через приблизно добу після того, як Рада Безпеки ООН посилила санкції проти КНДР. Цього разу, їх підтримав в тому числі й Китай - найближчий союзник Пхеньяна.
«Ми вживемо заходів по збільшенню й зміцненню нашої оборонної військової потужності, що включає засоби ядерного стримування», - говорилося в повідомленні, яке було першою реакцією КНДР на рішення Радбезу ООН.
12 грудня минулого року Північна Корея успішно запустила ракету «Инха-3», яка вивела на орбіту супутник, який, за даними американських фахівців, не працює.
Світова спільнота схильна розглядати цей проект як завуальоване випробування Пхеньяном балістичної ракети великої дальності.