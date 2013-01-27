Пожежа в гуртожитку МДУ у Москві: 400 студентів вигнали на мороз
10:14, 27 січня 2013Світ
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Близько 400 студентів було евакуйовано з гуртожитку висотки МДУ імені Ломоносова в Москві через невелику пожежу на цокольному поверсі в неділю рано вранці.
Про це повідомили РІА Новости в прес-службі столичного ГУМНС.
Раніше джерело в правоохоронних органах повідомило, що загоряння площею 10 квадратних метрів сталося в їдальні в секторі Б, вогонь швидко загасили.
"Через спалах обладнання в харчоблоці проводилася евакуація. Всього виведено близько 400 осіб, вони тимчасово розміщені в інших секторах будівлі", - сказав співробітник прес-служби.
Він уточнив, що сигнал про подію надійшов рятувальникам в 07.50, в 08.20 пожежа була ліквідована. Його причини встановлюються.
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