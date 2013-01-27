Пожежа в гуртожитку МДУ у Москві: 400 студентів вигнали на мороз

Про це повідомили РІА Новости в прес-службі столичного ГУМНС.

Раніше джерело в правоохоронних органах повідомило, що загоряння площею 10 квадратних метрів сталося в їдальні в секторі Б, вогонь швидко загасили.

"Через спалах обладнання в харчоблоці проводилася евакуація. Всього виведено близько 400 осіб, вони тимчасово розміщені в інших секторах будівлі", - сказав співробітник прес-служби.

Він уточнив, що сигнал про подію надійшов рятувальникам в 07.50, в 08.20 пожежа була ліквідована. Його причини встановлюються.