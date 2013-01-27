Новим президентом Африканського союзу став прем'єр Ефіопії

13:50, 27 січня 2013
Світ
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Новим президентом Африканського союзу став прем'єр-міністр Ефіопії Хайле Маріам Десалегн.

На цій посаді Х.М.Десалегн змінив Президента Беніну Боні Яйї / Фото: ethiosun.com

Про це було оголошено сьогодні на 20-му саміті організації в Адіс-Абебі, передає ІТАР-ТАСС.

На цій посаді Х.М.Десалегн змінив Президента Беніну Боні Яйї, який керував панафриканською організацією протягом року.

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