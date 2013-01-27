В Японському морі знайшли перевернуте російське судно: доля екіпажу невідома

Як передає РІА Новости з посиланням на МНС Росії, «о 15:20 в акваторії Японського моря (Приморський край) виявлено перевернуте риболовецьке судно «Шанс-101» (порт приписки - Находка, екіпаж 30 осіб, 19 громадян РФ та 11 індонезійців)».

За інформацією відомства, о 15:40 судно «Анатолій Торчинов» виявило рятувальний пліт з 10 членами екіпажу - шістьма росіянами і чотирма індонезійцями. Залишається невідомою доля 20 членів екіпажу.

Чотири морські судна ведуть пошуково-рятувальні роботи. У понеділок для пошуків планується застосувати авіацію, зокрема від МНС Росії.

Як уточнює регіональний центр МНС, судно, що зазнало катастрофи, не вийшло у встановлений час на зв'язок. Воно не подавало сигналу SOS, аварійний буй не спрацьовував. За заявкою судновласника в район можливого місцезнаходження судна з Хабаровська вилетів літак Ан-24, який обстежував район площею 2,6 тисячі квадратних миль.

Також для огляду передбачуваного району пошуку прибули два судна, що вели неподалік промисел. Вони обстежували морську акваторію на площі майже 280 квадратних миль. Пізніше до них приєдналися ще три риболовецькі судна.

Наразі суховантаж з врятованими членами екіпажу слідує в порт Холмська Сахалінської області.