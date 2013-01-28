Зливи затопили Австралію: люди рятуються, сидячи на дахах

Як повідомляє BBC News, через сильні зливи виявилися затоплені сотні житлових будинків. Рекордний масштаб повені спостерігається в місті Бандаберг, для порятунку його жителів використовуються вертольоти. У Брісбені, столиці штату, в зоні ризику опинилися майже п'ять тисяч будинків і нежитлових будівель, пише Lenta.ru.

Попередня руйнівна повінь сталася в Квінсленді в грудні 2010 року, в той раз загинули тридцять п'ять чоловік. Постраждав, в числі інших населених пунктів, і Бандаберг, де вода піднялася на 7,92 метра. Проте в даний час рівень води вже більше дев'яти метрів. Щонайменше 1,2 тисячі будинків і нежитлових володінь затоплені, десятки людей рятуються від повені на дахах.

Причиною злив став тропічний циклон «Освальд», який зараз рухається на південь по північній частині Нового Південного Уельсу. Близько двох тисяч жителів цього штату, як повідомляє The Australian, залишилися без електроенергії, в деяких районах очікуються серйозні повені.