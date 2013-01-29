ООН: Біженцями стали понад 700 тисяч сирійців
Кількість біженців із Сирії, де другий рік не припиняється збройний конфлікт між силами опозиції та урядовими військами, перевищила 700 тисяч людей.
Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на дані ООН.
«Ми спостерігаємо постійний потік біженців на всіх кордонах. Ми працюємо у дві зміни, щоб зареєструвати людей», - сказав представник Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) Сібелла Вілкс.
За даними УВКБ ООН на 27 січня, 219 тисяч сирійських біженців прибули до Йорданії, понад 226 тисяч осіб - до Лівану, 163 тисячі - до Туреччини, 77,5 тисяч - до Іраку, близько 14 тисяч - до Єгипту.
Конфлікт не припиняється в Сирії з березня 2011 року. За даними ООН, жертвами протистояння за цей час стали більш як 60 тисяч осіб. Влада країни заявляє, що зустрічається з опором добре озброєних бойовиків, підтримка яким надається ззовні.