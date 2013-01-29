ООН: Біженцями стали понад 700 тисяч сирійців

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на дані ООН.

«Ми спостерігаємо постійний потік біженців на всіх кордонах. Ми працюємо у дві зміни, щоб зареєструвати людей», - сказав представник Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) Сібелла Вілкс.

За даними УВКБ ООН на 27 січня, 219 тисяч сирійських біженців прибули до Йорданії, понад 226 тисяч осіб - до Лівану, 163 тисячі - до Туреччини, 77,5 тисяч - до Іраку, близько 14 тисяч - до Єгипту.

Конфлікт не припиняється в Сирії з березня 2011 року. За даними ООН, жертвами протистояння за цей час стали більш як 60 тисяч осіб. Влада країни заявляє, що зустрічається з опором добре озброєних бойовиків, підтримка яким надається ззовні.