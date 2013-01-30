Росія заявила про відмову від допомоги США в боротьбі із злочинністю

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду Росії, розпорядження «Про припинення дії угоди між урядом Російської Федерації і урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво у здійсненні правоохоронної діяльності і контролю за наркотиками» підписав прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв.



Розпорядження ініційоване МЗС Росії, оскільки зазначена угода не відповідає реаліям сьогоднішнього дня і вичерпала свій потенціал.

«Угоду було укладено 25 вересня 2002 р. Необхідність її підписання тоді була викликана недостатнім бюджетним фінансуванням відповідних правоохоронних програм», - йдеться в пояснювальній записці.

У рамках угоди американська сторона регулярно надавала російським компетентним органам на основі відповідних листів-угод фінансову допомогу на реалізацію антикримінальних проектів.

МЗС Росії доручено повідомити США про ухвалене рішення.