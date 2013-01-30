У Сирії розповіли, що саме розбомбили ізраїльські винищувачі

Про це повідомляє сирійське державне інформагентство САНА.

"Ізраїльські винищувачі порушили наш повітряний простір сьогодні на світанку і здійснили точковий обстріл науково-дослідного центру", - заявило вище командування збройних сил Сирії, пише РІА "Новости".

Згідно із заявою командування, раніше цей центр також зазнав нападу бойовиків збройної опозиції.

В середу західні ЗМІ повідомили, що ізраїльська військова авіація завдала ударів по якихось цілях на сирійсько-ліванському кордоні. За інформацією агентства Франс Прес, удар був завданий по автоколоні з вантажем зброї.

У неділю віце-прем'єр Ізраїлю Сільван Шалом заявив, що Ізраїль може застосувати силу, щоб не допустити потрапляння засобів масового ураження до рук бойовиків, які беруть участь у збройному конфлікті в Сирії. Два тижні тому Ізраїль закликав Раду Безпеки ООН вжити невідкладних заходів, щоб не допустити потрапляння сирійського хімічної зброї до рук бойовиків з ліванського угрупування "Хезболлах".