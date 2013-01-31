Хвиля потужних торнадо пронеслася сходом США

Жертвою негоди став житель невеликого містечка Едейрсвіль в штаті Джорджія. Ще одна людина загинула в штаті Теннесі від падіння дерева, повідомляє Росбалт.

У загальній складності, численні торнадо охопили територію з півночі на південь від міста Буффало (штату Нью-Йорк) до міста Новий Орлеан (штат Луїзіана), а із заходу на схід - від штату Міссурі до штату Джорджія. За даними газети USA Today, які приводять інтернет-ЗМІ, за два дні надійшло близько 500 повідомлень про складні погодні умови, переважно про сильний вітер і великий град. Через негоду був закритий міжнародний аеропорт в Атланті (штат Джорджія), а також оголошено надзвичайний стан у деяких округах штату.

Нагадаємо, в кінці грудня 2012 року на північному сході США в результаті сильного зимового урагану загинули 15 людей і сотні тисяч залишилися без електрики. Причиною загибелі людей стали аварії, викликані сильними дощами і снігопадами.

В Арканзасі і Меріленді були знеструмлені тисячі будинків і підприємств. У Філадельфії та Нью-Йорку відклали частину авіарейсів. У Пітсбурзі літак, що благополучно приземлився під час шторму, застряг у снігу і простояв 2:00 на злітній смузі. На Лонг-Айленді літак Southwest Airlines з'їхав зі смуги і застряг у багнюці.

Одночасно з цим на частину території США налетіли торнадо: їх число за дві доби досягла 34. Вони супроводжувалися сильними вітрами і грозами із зливами. Снігові бурі залишили без електрики понад 200 тис. осіб в штатах Техас, Арканзас, Оклахома, Міссісіпі, Луїзіана і Алабама.