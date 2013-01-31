У Китаї тибетського монаха засудили до страти

Як правило, такий вирок згодом замінюють на довічне ув'язнення, за інформацією Reuters пише Lenta.ru.

За цією ж справою племінник Лоранг Церінг отримав десять років в'язниці, повідомляє агентство «Сіньхуа». Обидва засуджених також були позбавлені політичних прав: Лоранг Кончок - довічно, Лоранг Церінг - строком на два роки.

До свого арешту в грудні 2012 року Лоранг Кончок був членом братії буддійського монастиря Кирті в Нгава-Тибету-Цянському автономному окрузі КНР (інша назва - автономний округ Аба). За даними звинувачення, у 2009 році монах примкнув до тибетського сепаратистському руху і почав діяти за вказівками Далай-лами. Спочатку він інформував лідерів руху про різні акти самоспалення, а потім почав вербувати нових бажаючих вчинити самогубство в політичних цілях. Лоранг Кончоку в цій діяльності, на думку слідства, допомагав племінник.

Суд встановив, що чернець намовляв до самоспалення вісьмох чоловік. Троє з них загинули в 2012 році, а решта відмовилися здійснювати самогубство або з власної волі, або після втручання поліції. На суді Лоранг Кончок визнав свою провину.

У Тибеті досить часто скоюються самоспалення, щоб висловити таким чином свій протест проти політики Пекіна. З 2009 року такі самогубства вчинили майже 100 чоловік. Влада КНР переконана, що за цими актами самоспалення стоїть духовний лідер тибетських буддистів Далай-лама XIV. Уряд Тибету у вигнанні, яке знаходиться в Індії, ці звинувачення заперечує, вважаючи, що китайська влада спеціально намагаються дискредитувати Далай-ламу.