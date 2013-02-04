Худрук балету Большого театру знає, хто хлюпнув йому в обличчя кислотою

Художній керівник балетної трупи Великого театру Сергій Філін розповів в інтерв'ю ВВС, що він точно знає, хто стоїть за нападом на нього, але конкретних імен називати не став.

«Так, у мене є не тільки підозри, я абсолютно упевнений в тому, хто це зробив. Але говорити я про це буду тільки після того, коли слідство відкрито зможе про це оголосити», - цитує С.Філіна Lenta.ru.

Раніше матір потерпілого Наталія повідомляла виданню LifeNews, що вона знає, хто напав на її сина.

Напад на балетмейстера було вчинено увечері 17 січня. Невідомий хлюпнув йому в обличчя кислотою. С.Філіна було доставлено в 36-ту клінічну лікарню з опіками обличчя і рогівки очей, де йому зробили кілька операцій.

За його словами, його випишуть у понеділок, 4 лютого. З лікарні балетмейстер попрямує в німецьке місто Аахен, де він проходитиме подальше лікування. До Німеччини С.Філін полетить разом зі своєю дружиною на приватному літаку. На всьому шляху його супроводжуватиме охорона.

За фактом нападу на худрука Большого театру було порушено кримінальну справу за частиною 1 статті 111 КК РФ ("умисне спричинення тяжкої шкоди здоров'ю"). Як основну версію слідство розглядає професійну діяльність С.Філіна.