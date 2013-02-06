Поляки тепер беруть на роботу не українців, а білорусів

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, за даними польського Міністерства праці і соціальної політики, роботодавці зареєстрували для українців 224 тис. таких заявок, що на 7%, або на 16 тис., менше, ніж роком раніше.

Найчастіше українці одержували заявку на роботу в галузі сільського господарства (більш як 110 тис.), у будівництві (майже 50 тис.) і в переробній промисловості (близько 25 тис.).

Більш як 90% заявок було зареєстровано на роботу терміном від трьох до шести місяців.

Більшість заявок було зареєстровано для українців віком від 26 до 45 років (майже 100 тис.) і від 45 до 65 років (більш як 70 тис. заявок).

Найбільше заявок українці, які приїжджають до Польщі, здебільшого, на сезонні роботи, одержали у березні - майже 36 тис., а найменше у грудні – менш як 8 тис.

За даними Мінпраці, українці залишаються лідерами серед громадян п'яти держав, які можуть працювати в Польщі за спрощеною системою.

Минулого року найбільше зросла кількість зареєстрованих заявок на працевлаштування для громадян Білорусі – у 3,6 разу - до 7,6 тис., друге місце після українців посіли громадяни Молдови до 9,4 тис., що майже на 50% більше, ніж у 2011 році.

Кількість заявок для громадян Росії і Грузії збільшилася минулого року приблизно на третину - до 1,6 і 1,4 тис. відповідно.

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Як повідомляв УНІАН, за останніми даними на кінець 2012 року, у Польщі безробітними є 13,4% економічно активного населення, або 2,14 млн осіб, що є рекордним показником за останні 5 років.

Довідка УНІАН. 38-мільйонна Польща спростила доступ на свій ринок праці для іноземців, у першу чергу, громадян країн, які межують з нею, з 20 липня 2007 року, щоб компенсувати дефіцит робочої сили, викликаною трудовою міграцією поляків до інших країн Євросоюзу, де, за останніми даними, працювали близько 2 млн польських громадян.

З моменту введення спрощеної системи українці одержували понад 90% зареєстрованих заявок на роботу, але експерти відзначали, що частина з них насправді використовували ці заявки тільки для отримання візи і поїздок до Польщі та інших країн Шенгенської зони.

У 2011 році польські роботодавці зареєстрували для українців рекордні 240 тис. заявок після близько 170 і 140 тис. у попередні два роки і близько 20 тис. - за кілька місяців 2007 року.