Щоб доглядати пенсіонерів, Польщі потрібні легальні заробітчани

Як передає кореспондент УНІАН із Варшави, за даними польських ЗМІ, міністерство праці та соціальної політики Польщі вже почало підготовку відповідного законопроекту.

Влада, зокрема, планує скоротити бюрократичну тяганину, пов'язану з легальним працевлаштуванням людей, які допомагають з хатньою роботою, як для роботодавців, так і для самих працівників, передбачивши привабливі умови оподаткування.

"Йдеться про осіб, які готують їжу, прибирають, а також допомагають наглядати за старими людьми. Міністерство оцінює, що новим законом можуть скористатися 120-150 тис чоловік, які сьогодні в більшості випадків працюють "на чорно", - пише Gazeta Wyborcza.

Газета відзначила, що легальне працевлаштування буде вигідним для працівників, оскільки вони дістануть можливість медичного обслуговування, якого позбавлені через відсутність зареєстрованого контракту.

"Намагаючись легалізувати працю хатніх робітників, ми готуємо країну до старіння суспільства. Серед нас буде все більше старих людей, і нам необхідні добрі рішення для їхніх опікунів", - сказав газеті віце-міністр праці та соцполітики Польщі Яцек Менчина.

За оцінками експертів, до 2035 року кількість пенсіонерів у 38-мільйонній Польщі зросте до 9,6 із нинішніх 6,4 млн. чоловік, і на одного пенсіонера припадатиме лише два працівники (зараз чотири).

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Як повідомляв УНІАН, громадяни України, яка є найбільшим східним сусідом Польщі, традиційно лідирують серед усіх іноземців, які працюють на польських роботодавців.

Українці найчастіше працюють на сезонних сільськогосподарських роботах, на будівництві, хатніми робітницями і няньками, і, за даними українських дипломатів, нерідко скаржаться на те, що їм не платять за виконану роботу і вони не можуть нічого довести, оскільки працювали нелегально.

Довідка УНІАН. 38-мільйонна Польща спростила доступ на свій ринок праці для іноземців, в першу чергу для громадян країн, що межують з нею, з половини 2007 року, щоб компенсувати брак працівників, викликаний трудовою міграцією поляків до інших країн Євросоюзу, де, за останніми даними, працювало близько 2 млн. польських громадян.

З половини 2007 до 2012 року польські роботодавці зареєстрували для українців близько 750 тис заявок на працевлаштування за спрощеною схемою, частина з яких, за даними польської влади, була використана лише для одержання візи, а не для того, щоб дійсно працювати в Польщі.