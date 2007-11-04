Президент Пакистану взяв під арешт 500 членів опозиції

Після оголошення надзвичайного становища в Пакистані затримано до 500 осіб. Як заявив прем`єр-міністр країни Шаукат Азіз (Shaukat Aziz), арешти здійснено в запобіжних цілях, повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP.

Серед затриманих - Джавед Хашмі (Javed Hashmi), лідер партії колишнього прем`єра Наваза Шаріфа (Nawaz Sharif), та Імран Хан (Imran Khan), один з популярних опозиційних політиків.

Азіз також повідомив, що парламентські вибори, заплановані на січень наступного року, можуть бути відкладені. Голова пакистанського уряду не виключив, що голосування відбудеться на рік пізніше. За словами прем`єра, остаточне рішення з цього питання поки що не ухвалене.

Президент Пакистану Первез Мушарраф оголосив надзвичайний стан 3 листопада. У країні призупинено чиність конституції та роботу Верховного суду, його голова усунений з посади. Будинок суду оточений військовими.

Офіційно дії президента пояснюються підвищеною активністю радикальних ісламістів і втручанням судової влади в роботу уряду та парламенту.

Раніше Верховний суд Пакистану прийняв до розгляду позови, в яких політичні супротивники Мушаррафа оскаржили законність його участі в президентських виборах, що відбулися на початку жовтня. За пакистанською конституцією, керівником держави може бути тільки цивільна особа, тим часом як Мушарраф посідає командування збройними силами.

За підсумками виборів в Пакистані було оголошено про перемогу Мушаррафа, проте остаточні офіційні досі не оприлюднені, оскільки Верховний суд ще не виніс ухвали за позовами супротивників президента. Мушарраф звинуватив суд у зволіканні, яке заважає нормальній роботі всієї системи влади.

Після запровадження режиму надзвичайного стану семеро з 11 суддів Верховного суду зібралися на засідання, оголосили рішення Мушаррафа незаконним і закликали військових не підкорятися президентові.