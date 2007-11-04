Саакашвілі виступив із зверненням до народу

Президент Грузії Михайло Саакашвілі назвав акцію протесту опозиції, яка третю добу триває біля парламенту Грузії, "бездарною імітацією "революції троянд" 2004 року, в результаті якої пришли до влади він сам і його прихильники, передає агентство "Новини-Грузія".

Президент наголосив, що нічого не має проти вислову протесту.

"Це - частина демократії, за яку ми боролися. В рамках закону будь-яка людина може говорити про те, чим вона задоволена або незадоволена", - сказав Саакашвілі, виступаючи з телезверненням до нації увечері в неділю.

З іншого боку, він вважає, що "те, що відбувається - це бездарна імітація "революції троянд".

Президент Грузії стверджує, що заворушення вигідні Росії. "Візьміть до уваги, що вся ця ситуація (навколо акцій протесту опозиції) в Грузії відбувається перед виборами в Росії, і мета - як влаштувати в країні заворушення... Як день зрозуміло, що в разі заворушень у Грузії Росія використає цю ситуацію в своїх цілях", - сказав Саакашвілі в інтерв`ю, яке транслюють всі телекомпанії Грузії.

Як аргумент керівництва Грузії на користь проведення парламентських виборів восени 2008 року Саакашвілі назвав питання визнання Косово. "Навесні міжнародне співтовариство має намір визнати Косово, і Росія вже заявила, що якщо таке станеться, то вона визнає Абхазію і Південну Осетію", - сказав президент.

За словами Саакашвілі, навколо питання перенесення виборів у керівництві Грузії були серйозні дебати, і ухвалювали рішення спільно з депутатами взимку 2006 року. "Тепер, майже через рік опозиція пригадала і використала як привід для напруження в суспільстві", - сказав президент.

Водночас Михайло Саакашвілі висловив готовність вести діалог з опозицією щодо вдосконалення виборчого закону. "Ми готові працювати над вдосконаленням виборчого закону. Це те питання, з якого в парламенті Грузії вже є спеціальні групи, з якими опозиція може працювати".