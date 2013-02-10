У Венесуелі конфіскували літак із тонною кокаїну

Як розповів міністр внутрішніх справ Венесуели Нестор Ревероль, невеликий літак було виявлено венесуельською ППО під час незареєстрованого польоту поряд із кордоном із Колумбією, повідомляє РІА Новости.

Всередині літака, ідентифікаційні номери якого вже визнано фальшивими, була більш як тонна кокаїну. Правоохоронні органи Венесуели вважають, що цей нелегальний вантаж транспортувався з Колумбії через Венесуелу для його подальшої доставки до США.

За словами глави МВС, зараз поліція перевіряє місцевість навколо місця виявлення літака з метою затримання причетних до перевезення наркотиків. Можливі злочинці чинили опір і втекли з місця посадки літака на кількох автомобілях.

У 2012 році влада Венесуели конфіскувала більш як 45 тонн різних наркотиків, серед них більш як 27 тонн припадає на кокаїн.