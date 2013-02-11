ЗМІ: Нового Папу оберуть вже в березні

У понеділок 85-річний Бенедикт XVI заявив, що більше не може очолювати католицьку церкву через похилий вік. Він збирається покинути пост 28 лютого о 20.00 за місцевим часом, повідомляють РІА Новости.

Як повідомляє агентство Ansa, про це рішення понтифік повідомив особисто в понеділок під час консисторії з канонізації мучеників Отранто. За його словами, він відмовляється від понтифікату для "блага церкви" і "добре розуміє серйозність" цього рішення.

Подібних прецедентів у сучасній історії не було.

Йозеф Алоїз Ратцінгер народився 16 квітня 1927 року в селищі Марктль-ам-Інн у Баварії в родині поліцейського. 19 квітня 2005 він був обраний главою Римо-католицької церкви і прийняв папське ім'я Бенедикта XVI.