Єврогрупа задоволена Грецією і обіцяє подальші транші

Про це заявив глава ради міністрів фінансів єврозони (Єврогрупи) Джероєн Дійссельблем.

"Програма йде потрібною колією", - сказав він на прес-конференції в понеділок після засідання Єврогрупи, де розглядалося питання Греції, пише РІА "Новости".

В кінці січня Європейський фонд фінансової стабільності (ЄФФС) надав країні 2 мільярди євро. Кредитори Греції в найближчі тижні повинні прийняти рішення про виділення решти 7,2 млрд євро від траншу позики, який запланований на перший квартал поточного року.

У минулому році кредитори кілька місяців не могли домовитися про продовження кредитуванні країни, в тому числі, через невиконання нею програми відновлення економіки. Серйозній критиці з цього приводу країна не раз піддавалася з моменту початку зовнішньої допомоги в травні 2010 року. Незадоволеність кредиторів була однією з причин побоювання ринків того, що Греція вийде з єврозони.