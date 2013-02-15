Путін вимагає від спецслужб стежити за Інтернетом

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він заявив на розширеному засіданні колегії ФСБ, присвяченому підсумкам роботи спецслужби в 2012 році.

«При нейтралізації різного роду екстремістських структур потрібно діяти максимально рішуче, блокувати спроби радикалів використовувати для своєї пропаганди можливості сучасних інформаційних технологій, ресурси Інтернету, соціальних мереж», - сказав В.Путін.

За його словами, ефективна протидія екстремізму вимагає від ФСБ не тільки спеціальних ретельно спланованих операцій, а й бездоганної правової, юридичної чистоти.

Він наголосив, що конституційне право громадян на свободу слова непорушне і недоторканне, проте при цьому «ні в кого немає права сіяти ненависть, розхитувати суспільство і країну і тим самим ставити під загрозу життя, благополуччя, спокій мільйонів російських громадян».

На думку В.Путіна, в Росії формується зріле громадянське суспільство і люди дедалі активніше беруть на себе відповідальність за те, що відбувається в країні, дедалі ширше користуються новими правами на створення політичних партій. За його словами, ці процеси підтримуватимуться державою.

При цьому він наголосив, що «ні в кого немає монополії на право говорити від імені всього російського суспільства, тим більше у структур, що керуються і фінансуються з-за кордону, а отже - обслуговують чужі інтереси».