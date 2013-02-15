Кількість постраждалих від уламків метеорита на Уралі перевищила 400 людей
10:15, 15 лютого 2013Світ
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Кількість постраждалих від падіння уламків метеорита на Уралі перевищило 400 людей, повідомляє МВС РФ.
Метеорит упав о 09.20 за місцевим часом / Фото: vk.com
За медичною допомогою після падіння уламків метеорита в Челябінській області звернулися понад 400 осіб, повідомив РІА "Новости" представник прес-центру МВС Росії.
"На даний момент за допомогою звернулися понад 400 осіб", - сказав співрозмовник агентства.
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"Ці дані постійно змінюються в міру надходження нової інформації про зареєстрованих постраждалих", - відзначили в прес-центрі.
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