Кількість постраждалих від уламків метеорита на Уралі перевищила 400 людей

За медичною допомогою після падіння уламків метеорита в Челябінській області звернулися понад 400 осіб, повідомив РІА "Новости" представник прес-центру МВС Росії.

"На даний момент за допомогою звернулися понад 400 осіб", - сказав співрозмовник агентства.

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"Ці дані постійно змінюються в міру надходження нової інформації про зареєстрованих постраждалих", - відзначили в прес-центрі.