У п'яти регіонах Росії через падіння метеорита створили оперативні штаби

09:33, 15 лютого 2013
Світ
2668 0

Оперативні штаби створено в Челябінській, Курганській, Свердловській, Самарській і Саратовській областях у зв'язку з падінням уламків метеорита. 

Постраждало близько 150 осіб / Фото: vk.com

Про це повідомив РІА Новости представник прес-центру МВС Росії. "У Челябінську, на який припала найбільша кількість уламків, штаб очолив начальник ГУМВС по Челябінській області Володимир Скалунов", - зазначив він. Метеоритний дощ в п'ятницю зафіксували в Челябінській, Тюменській, Свердловській областях і на північних територіях Казахстану, повідомило раніше ГУМНС по Курганської області.

Згідно з останніми даними МВС РФ, постраждало близько 150 осіб. У більшості, як повідомлялося, легкі порізи, госпіталізованих немає.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter