У п'яти регіонах Росії через падіння метеорита створили оперативні штаби

Про це повідомив РІА Новости представник прес-центру МВС Росії. "У Челябінську, на який припала найбільша кількість уламків, штаб очолив начальник ГУМВС по Челябінській області Володимир Скалунов", - зазначив він. Метеоритний дощ в п'ятницю зафіксували в Челябінській, Тюменській, Свердловській областях і на північних територіях Казахстану, повідомило раніше ГУМНС по Курганської області.

Згідно з останніми даними МВС РФ, постраждало близько 150 осіб. У більшості, як повідомлялося, легкі порізи, госпіталізованих немає.