У п'яти регіонах Росії через падіння метеорита створили оперативні штаби
09:33, 15 лютого 2013Світ
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Оперативні штаби створено в Челябінській, Курганській, Свердловській, Самарській і Саратовській областях у зв'язку з падінням уламків метеорита.
Постраждало близько 150 осіб / Фото: vk.com
Про це повідомив РІА Новости представник прес-центру МВС Росії. "У Челябінську, на який припала найбільша кількість уламків, штаб очолив начальник ГУМВС по Челябінській області Володимир Скалунов", - зазначив він. Метеоритний дощ в п'ятницю зафіксували в Челябінській, Тюменській, Свердловській областях і на північних територіях Казахстану, повідомило раніше ГУМНС по Курганської області.
Згідно з останніми даними МВС РФ, постраждало близько 150 осіб. У більшості, як повідомлялося, легкі порізи, госпіталізованих немає.
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