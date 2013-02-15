Місцева влада відстежила, куди приземлився челябінський метеорит

Про це УНІАН повідомили у прес-службі губернатора Челябінської області.

За останньою інформацією оперативного штабу, створеного на доручення губернатора Михайла Юревича, метеорит, що пройшов над територією Челябінської області, впав у водоймище в 1 км від міста Чебаркуль.

Водночас, начальник національного центру управління в кризових ситуаціях МНС РФ Володимир Степанов повідомив, що п'ятьох постраждалих в результаті падіння уламків метеорита в Челябінській області госпіталізовано.

За його словами, на даний момент виявлено, що порушене скління в десяти школах, а також в трьох лікарнях Челябінська і Копейська.