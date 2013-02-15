НАСА транслює наближення астероїда 2012 DA14

У п'ятницю, 15 лютого, о 19:24 за Гринвічем (21:24 за київським часом) повз Землю на дуже близькій відстані пролетить астероїд, відомий астрономам, як 2012 DA14, повідомляє ТВі. Його виявили лише минулого року і вже оцінюють як найбільше небесне тіло, яке наблизиться до Землі на рекордно малу відстань – менш ніж 28 тис. км. Для порівняння – відстань від Землі до Місяця становить близько 380 тис. км.

Астероїд діаметром 45 метрів пройде на відстані всього лише 27 500 кілометрів від поверхні планети.

На щастя, загрози зіткнення 2012 DA14 з поверхнею Землі немає, вважають астрономи.

Точка максимального зближення із Землею буде знаходитися над Індонезією. Над територією України проходження астероїда можна буде спостерігати в бінокль.

Пряму трансляцію зближення астероїда з Землею веде NASA.