Унікальний астероїд пролетів повз Землю, навіть супутники не зачепивши

Три години тому астероїд наблизився до Землі на мінімальну відстань - в 27,7 тисячі кілометрів.

Під час максимального зближення із Землею 2012 DA14 пройшов всередині орбіти геостаціонарних супутників. На роботі супутників, як і передбачалося, проходження астероїда ніяк не позначилося.

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У заяві NASA, що організувала на своєму сайті пряму трансляцію польоту 2012 DA14, говориться, що мова йде «про найбільшому з заздалегідь виявлених об'єктів минулому біля Землі на найбільш близькій відстані».

Ця подія, підкреслили в NASA, надало вченим «унікальну можливість вивчення космічного об'єкта з навколоземного простору».

Астероїд 2012 DA14, що відноситься до спектрального класу L, був виявлений 23 лютого 2012 астрономічною обсерваторією Мальорки (Іспанія), нагадує Лента.ру. Діаметр 2012 DA14 складає близько 45 метрів, а його маса оцінюється в 130-180 тисяч тонн.