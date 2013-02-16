Ватикан може обрати нового Папу раніше оголошеного терміну

Конклав, на якому буде обраний новий Папа Римський, може відбутися до 15 березня, заявив журналістам глава служби зв'язків із пресою Святого престолу Федеріко Ломбарді, повідомляє РІА "Новости".

Раніше офіційний представник Ватикану заявляв, що початок конклаву має бути встановлено між 15 і 20 днем з моменту введення режиму "вакантного престолу", який розпочнеться у Ватикані 28 лютого.

Ломбарді пояснив, що двотижневі рамки початку конклаву обумовлені тим, що до Ватикану за цей час мають прибути всі кардинали, які беруть участь у виборі нового понтифіка.

"Але якщо до цього часу, тобто до середини березня, всі встигнуть приїхати, немає необхідності чекати, і тоді, можливо, він (конклав) почнеться раніше", - сказав глава Ломбарді.