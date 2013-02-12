Африка сподівається, що новим Папою Римським стане її представник

Звістка про несподівану відмову Бенедикта XVI від римського престолу знову породила райдужні очікування на вищий пост у Римо-католицькій церкві африканців, чия частка в католицькій пастві неухильно і швидко збільшується. В Африці живуть 176 млн католиків - третина всіх християн континенту.

Більшість прихильників "африканської перспективи" при визначенні наступника Бенедикта XVI сходяться на думці, що можливе обрання першого в історії чорного Папи стане ще одним фактом, коли Африці "віддають належне" ​​та її зростаючої ролі у світі. Та й послужить відходу в минуле образ, пов'язаних з работоргівлею, колоніальним періодом, ставленням до африканських країн як до другосортних у перші роки після отримання незалежності, відзначає ІТАР-ТАРС.

У Європі ж дотримуються іншої думки. Новим Папою Римським замість Бенедикта XVI, який заявив про відхід на супокій, може бути обраний не літній європейський, швидше за все італійський кардинал, оскільки Ватикан не захоче остаточно втрачати свої позиції в Європі, - а саме так багато хто розцінить можливий успіх одного з темношкірих претендентів на папський престол, вважає релігієзнавець Роман Силантьєв.

Конклав кардиналів, який має обрати нового Папу Римського, збереться у березні. Глава Служби друку Святого престолу Федеріко Ломбарді розраховує, що ім'я нового глави католицької церкви буде відомо до католицького Великодня, тобто до 31 березня.

"Мені здається, що Папою буде хтось із європейців і, швидше за все, італієць - італійська частина кардиналів, Римської курії захоче повернутися на вищі позиції", - сказав Р.Силантьєв РІА «Новости».

На його думку, серйозною проблемою для Ватикану в даний час є "масовий відхід від католицької віри в Європі", де храми поступово порожніють і все менше людей висловлюють бажання ставати священиками. У країнах Африки і Латинської Америки подібних проблем набагато менше, більше того, "латиноамериканське крило католицької церкви вельми багатолюдне і сильне".

При цьому Р.Силантьєв висловив сумнів у тому, що списки конкретних претендентів на папський престол, які з'явилися в ЗМІ, і пропозиції букмекерів робити ставки на перемогу того чи іншого кандидата "базуються на якійсь достовірної інформації".