Іран переконує світ, що не має наміру будувати атомну бомбу

"Ми вважаємо, що ядерна зброя має бути знищена, і ми не хочемо виробляти ядерні бомби, але якби ми так не думали і вирішили мати ядерну зброю, нас би не зупинила жодна сила ", - цитує Хаменеї Reuters.

Росбалт відзначає, наприкінці січня ЗМІ повідомили, що Іран поінформував Міжнародне агентство з ядерної енергії (МАГАТЕ) про плани збільшити число сучасних центрифуг зі збагачення урану на ядерному об'єкті в місті Натанз. Об'єкт у Натанзі регулярно відвідують в рамках двосторонньої угоди інспектори МАГАТЕ.