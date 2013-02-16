Іран переконує світ, що не має наміру будувати атомну бомбу

20:07, 16 лютого 2013
Світ
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Вищий керівник Ірану Сейед Алі Хосейні Хаменеї заявив, що Іран не має наміру будувати атомну бомбу, чого побоюється низка західних країн. 

Прапор Іран / Фото: Rus.ruvr.ru

"Ми вважаємо, що ядерна зброя має бути знищена, і ми не хочемо виробляти ядерні бомби, але якби ми так не думали і вирішили мати ядерну зброю, нас би не зупинила жодна сила ", - цитує Хаменеї Reuters. 

Росбалт відзначає, наприкінці січня ЗМІ повідомили, що Іран поінформував Міжнародне агентство з ядерної енергії (МАГАТЕ) про плани збільшити число сучасних центрифуг зі збагачення урану на ядерному об'єкті в місті Натанз. Об'єкт у Натанзі регулярно відвідують в рамках двосторонньої угоди інспектори МАГАТЕ.

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