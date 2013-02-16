Іран переконує світ, що не має наміру будувати атомну бомбу
20:07, 16 лютого 2013Світ
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Вищий керівник Ірану Сейед Алі Хосейні Хаменеї заявив, що Іран не має наміру будувати атомну бомбу, чого побоюється низка західних країн.
Іран переконує світ, що не має наміру будувати атомну бомбу / Фото: Rus.ruvr.ru
"Ми вважаємо, що ядерна зброя має бути знищена, і ми не хочемо виробляти ядерні бомби, але якби ми так не думали і вирішили мати ядерну зброю, нас би не зупинила жодна сила ", - цитує Хаменеї Reuters.
Росбалт відзначає, наприкінці січня ЗМІ повідомили, що Іран поінформував Міжнародне агентство з ядерної енергії (МАГАТЕ) про плани збільшити число сучасних центрифуг зі збагачення урану на ядерному об'єкті в місті Натанз. Об'єкт у Натанзі регулярно відвідують в рамках двосторонньої угоди інспектори МАГАТЕ.
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