Вбитого українського мандрівника поховали в Мексиці
ДНК-експертиза підтвердила, що 7 січня в Мексиці в автомобілі було знайдено загиблим громадянина України Олександра Батичка.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу виконуючий обов’язки директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.
“Було завершено аналіз ДНК особи, яка була виявлена загиблою в автомобілі 7 січня і цей аналіз підтвердив, що загиблим є наш громадянин Олександр Батичко”, - сказав Є.Перебийніс.
За сприяння посольства України в Мексиці, 15 лютого мати О.Батичка, яка прибула до Мексики, організувала поховання свого сина на місцевому цвинтарі.
На цю тему: У Мексиці шукають дружину вбитого українського туриста
Є.Перебийніс також повідомив, що місцезнаходження української громадянки Марини Буракової, яка прибула до Мексики разом з О.Батичком, залишається невідомим. До розшуку залучені усі можливі ресурси Мексики, оперативно-розшукові заходи здійснюються по лінії місцевої прокуратури, поліції та Інтерполу, зокрема відповідні запити направлені до сусідньої Гватемали, Гондурасу та Белізу.
Як повідомляв УНІАН, 25-річного українського туриста О.Батичка було знайдено мертвим у штаті Юкатан на південному сході Мексики. За інформацією правоохоронців, його могли вбити через велику суму готівки. Тіло зі слідами насильства було виявлено в машині на одній із доріг. Поліції вдалося з'ясувати, що чоловік узяв автомобіль напрокат наприкінці грудня 2012 року, щоб проїхатися археологічними зонами півострова Юкатан. За оренду він розплатився готівкою, а в його сумці службовці фірми бачили велику суму грошей.
О.Батичко приїхав до Мексики на відпочинок і зупинився у Плайя-дель-Кармен у сусідньому з Юкатаном штаті Кинтана-Роо, де й орендував автомобіль.
Пізніше стало відомо, що разом з О.Батичком у Мексиці перебувала його дружина М.Буракова.