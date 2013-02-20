Вбитого українського мандрівника поховали в Мексиці

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу виконуючий обов’язки директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

“Було завершено аналіз ДНК особи, яка була виявлена загиблою в автомобілі 7 січня і цей аналіз підтвердив, що загиблим є наш громадянин Олександр Батичко”, - сказав Є.Перебийніс.

За сприяння посольства України в Мексиці, 15 лютого мати О.Батичка, яка прибула до Мексики, організувала поховання свого сина на місцевому цвинтарі.

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Є.Перебийніс також повідомив, що місцезнаходження української громадянки Марини Буракової, яка прибула до Мексики разом з О.Батичком, залишається невідомим. До розшуку залучені усі можливі ресурси Мексики, оперативно-розшукові заходи здійснюються по лінії місцевої прокуратури, поліції та Інтерполу, зокрема відповідні запити направлені до сусідньої Гватемали, Гондурасу та Белізу.

Як повідомляв УНІАН, 25-річного українського туриста О.Батичка було знайдено мертвим у штаті Юкатан на південному сході Мексики. За інформацією правоохоронців, його могли вбити через велику суму готівки. Тіло зі слідами насильства було виявлено в машині на одній із доріг. Поліції вдалося з'ясувати, що чоловік узяв автомобіль напрокат наприкінці грудня 2012 року, щоб проїхатися археологічними зонами півострова Юкатан. За оренду він розплатився готівкою, а в його сумці службовці фірми бачили велику суму грошей.

О.Батичко приїхав до Мексики на відпочинок і зупинився у Плайя-дель-Кармен у сусідньому з Юкатаном штаті Кинтана-Роо, де й орендував автомобіль.

Пізніше стало відомо, що разом з О.Батичком у Мексиці перебувала його дружина М.Буракова.