Грузинські депутати запишуть національний дрес-код до регламенту

Як повідомляє "Коммерсант", комітет з процедурних питань грузинського парламенту вже попередньо схвалив цю пропозицію про внесення змін до регламенту роботи вищого законодавчого органу країни.

Таким чином, фраза "депутати носять протокольний і діловий одяг" доповнюється словами "чи національне вбрання", під яким мається на увазі чоха (черкеска).

Сам депутат та його однопартійці кілька разів приходили на засідання в національному одязі.

"Нам, зрозуміло, ніхто не заважав, але ми хочемо, щоб це право було зафіксованое в регламенті, а чоха перетворилася на національно-державний атрибут", - пояснив Гуджабідзе.

Правляча коаліція "Грузинська мрія", куди входить Консервативна партія, в цілому позитивно ставиться до цієї ініціативи. Тим більше, що поправка в закон не передбачає зобов'язання ходити на засідання виключно в черкесці, а лише надає членам парламенту можливість вибору.

Останнім часом чоха набуває популярності в Грузії, особливо під час урочистих заходів. Зокрема, молодята і їхні свідки часто надягають національний одяг на весілля.

Нардеп від Партії регіонів Михайло Чечетов, зауважує Українська правда, заявив, що ходити у вишиванках до парламенту не можна. Згодом "регіонал" Віталій Журавський заявив, що депутати, які прийшли у Верховну Раду у вишиванках, порушують регламент. На додачу народний депутат від ВО "Батьківщина" Анатолій Гриценко заявив, що вважає прихід до Верховної Ради у вишиванках проявом неповаги до законодавчого органу.