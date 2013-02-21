У Білорусі вимагають скасування державного статусу російської мови

Оргкомітет зі створення партії «Білоруська християнська демократія» виступає за повернення білоруській мові статусу єдиної державної мови в країні, а за російською пропонує закріпити статус мови міжнаціонального спілкування.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це йдеться в заяві БХД, приуроченій до Міжнародного дня рідної мови.

«Процес скорочення вживання білоруської мови в офіційному публічному просторі набув особливо загрозливих розмірів після референдуму 1995 року. Білорусь залишається єдиною в світі країною, яка не має вищої освіти офіційною державною мовою. Наразі лише 0,2% студентів вищих навчальних закладів і 16% школярів навчаються білоруською мовою. Відсоток молоді, яка здобуває освіту білоруською мовою, скорочується з року в рік. Непоодинокі випадки, коли державні чиновники не володіють або в недостатній мірі володіють офіційною мовою своєї держави», - йдеться в заяві.

БХД виступає за відродження, розвиток і розширення сфери використання білоруської мови в суспільстві.

«Байдуже й недбале ставлення держави до білоруської мови позбавляє нас спадкоємності, знищує розпочату задовго до нас традицію», - підкреслюється в заяві.

На думку представників БХД, мовна політика не відповідає потребам білоруського суспільства й національним інтересам країни.

«За даними перепису населення 2009 року, 84% громадян вважають себе білорусами, а 53% визначили білоруську мову як рідну», - зазначають у БХД.

Довідка УНІАН. За ініціативою ЮНЕСКО з 1999 року 21 лютого відзначають Міжнародний день рідної мови. Ця дата покликана сприяти лінгвістичній різноманітності й багатомовній освіті у світі.

В 2009 році ЮНЕСКО віднесла білоруську до мов, що опинилися під загрозою повного зникнення.

26 січня 1990 року Верховна Рада Білоруської РСР оголосила білоруську мову єдиною державною, російська мова отримала статус «мови міжнаціонального спілкування». Також у 1990 році було прийнято «Державну програму розвитку білоруської мови та інших національних мов у Білоруській РСР», яка фактично передбачала витіснення російської мови з усіх сфер функціонування білоруського суспільства до 2000 року.

На сьогоднішній день російська мова в Білорусі є однією з двох державних мов. Цей статус російська мова отримала після республіканського референдуму 1995 року, коли за надання російській мові статусу державної проголосували 83,3% населення, яке взяло участь у референдумі.

Після надання російській мові статусу державної вона стала витісняти білоруську з усіх сфер суспільного життя - від освіти й ЗМІ до використання в офіційному документообігу.