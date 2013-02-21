ЗМІ: У Ризьку затоку в Латвії впав метеорит

Метеорит, можливо, впав в Ризьку затоку в Латвії, повідомив в четвер в інтерв'ю латвійській радіостанції Baltkom представник Латвійського центру метеоритів Андріс Біезніс, повідомляють РІА Новости.

"За нашою інформацією, яку ми ще збираємо, метеорит міг впасти в Ризьку затоку. У нас є три свідки, які бачили падіння. Важко сказати якої він був величини, збираємо інформацію. Але він був досить яскравим, тому можливо він досить великий. Інших подробиць поки що немає ", - сказав Біезніс.

На початку тижня метеорит впав у Челябінську. В результаті цього падіння постраждали більше тисячі людей.