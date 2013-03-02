Обама приїде у вересні в Росію

У Білому домі також підтвердили намір Обами у червні відвідати Північну Ірландію, де пройде саміт G8, повідомляє Радіо Свобода.

Напередодні Барак Обама провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Як поінформували у Вашингтоні, обидва президенти домовилися зустрітися і на саміті G20, і на з’їзді G8.

Відносини США і Росії погіршилися через низку питань: зокрема, Вашингтон не задоволений ухваленим у Росії законом, який забороняє американцям всиновлювати російських сиріт, а також фактичною підтримкою Москви режиму сирійського президента Башара Асада. Росія була обурена введенням у США "списку Магнітського".