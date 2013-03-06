У Росії сумніваються, що Янукович зможе вплинути на Верховну Раду

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав директор Інституту країн СНД Костянтин Затулін на семінарі в Інституті країн СНД у Москві.

«Є тема, є принципова домовленість обговорювати питання оренди ГТС. Із урахуванням не повної нашої впевненості в тому, що все, що наші партнери обіцяють вони спроможні провести через Верховну Раду при нинішньому розладі, РФ запропонувала перенести візит Президента України 18 грудня минулого року. Тоді українська сторона не готова була дати гарантії про те, що все, що вона обіцяє, буде виконано», - сказав К.Затулін.

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При цьому він уточнив, що йдеться про внесення змін до переліку законів, які перетворили ГТС України на «священну корову, до якої не можна наблизитися, молоком її нагодувати, подоїти, оскільки вона є національним надбанням».

«В Україні під враженням від загрози з боку москалів стільки прийнято суворих законодавчих заборон на долю української ГТС, що всі питання її подальшого існування регламентовані, окрім одного: яким чином вона існуватиме без газу», - додав він.

Він повідомив, що українські партнери не були готові на «матеріальному рівні» виконання своїх зобов'язань про зняття обмеження з управління ГТС спільним підприємством, яке може бути створено Росією та Україною. При цьому він додав, що до вирішення цього питання влада України поки не приступила.

На його думку, ситуація після проведення виборів до Верховної Ради ускладнилася, оскільки влада України спирається на формальну більшість.

«Той факт, що влада України спирається на більшість, в якій значну частину представляють депутати одномандатники, це не просто деталь. Ця більшість набагато менш дисциплінована і менш здатна на акти самопожертвування біля трибуни», - сказав він.

К.Затулін вважає, що існує серйозний сумнів, що діюча більшість проіснує до кінця повноважень цього складу Верховної Ради.

«У цій ситуації ми у РФ не завжди можемо бути впевнені, що наші партнери по переговорах – Президент України спроможний здійснити все те, про що ми разом домовляємося», - сказав К.Затулін.

За його словами, сьогодні будь-яка домовленість між РФ і Україною сприймається українською опозицією як така, що шкодить національним інтересам і піддаватиметься критиці.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого Президент України Віктор Янукович у рамках телепроекту «Діалог із країною» заявив, що Україна веде переговори з Росією не про продаж газотранспортної системи, а про передачу її в оренду, особливо підкресливши, що ці переговори знаходяться на фінальній стадії. За словами Президента, в ході переговорів ставиться питання не про продаж ГТС, а про її оренду, що дозволить ефективніше використовувати її й безболісно прокачувати необхідні обсяги газу.

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25 лютого міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький заявив, що єврокомісар із енергетичних питань Гюнтер Еттінгер запропонував українській стороні розглянути питання створення газотранспортного консорціуму на тристоронній основі. При цьому Е.Ставицький пообіцяв, що будь-які домовленості щодо української ГТС не будуть підкилимовими – до цього процесу будуть залучені фахівці, а про результати будуть поінформовані засоби масової інформації.