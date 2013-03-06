Військові США заговорили про те, що санкції проти Ірану не працюють

Таку думку висловив керівник Центрального командування США генерал Джеймс Маттіс на слуханнях у Сенаті.

Він також додав, що Тегеран обманює світову спільноту, коли продовжує збагачення урану і стверджує, що його зусилля мають мирний характер, пише Радіо Свобода.

Тим часом, міністр оборони США Чак Гейґел на переговорах у Пентагоні зі своїм ізраїльським колегою Егудом Бараком заявив, що Вашингтон зобов’язується не допустити отримання Іраном ядерної зброї.

Керівник МАГАТЕ Юкія Амано в понеділок заявив, що він не зможе назвати ядерну діяльність Ірану мирною, якщо Тегеран надалі відмовлятиметься від тіснішої співпраці.