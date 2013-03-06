Військові США заговорили про те, що санкції проти Ірану не працюють
09:43, 06 березня 2013Світ
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Санкції, покликані зупинити спроби Ірану здобути ядерну зброю, та інші дипломатичні зусилля не працюють.
Гейґел взяв зобов’язання не дати Ірану отримати ядерної зброї
Таку думку висловив керівник Центрального командування США генерал Джеймс Маттіс на слуханнях у Сенаті.
Він також додав, що Тегеран обманює світову спільноту, коли продовжує збагачення урану і стверджує, що його зусилля мають мирний характер, пише Радіо Свобода.
Тим часом, міністр оборони США Чак Гейґел на переговорах у Пентагоні зі своїм ізраїльським колегою Егудом Бараком заявив, що Вашингтон зобов’язується не допустити отримання Іраном ядерної зброї.
Керівник МАГАТЕ Юкія Амано в понеділок заявив, що він не зможе назвати ядерну діяльність Ірану мирною, якщо Тегеран надалі відмовлятиметься від тіснішої співпраці.
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