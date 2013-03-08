Президент Молдови прийняв відставку уряду

Це повідомляє Газета.ru з посиланням на повідомлення прес-служби глави держави.

Подробиці цієї процедури в повідомленні не розкриваються, проте, згідно з Конституцією Молдови, після ухвалення відставки уряду президент має розпочати консультації з формування нового кабінету міністрів і висунути кандидатуру на посаду прем'єр-міністра.

Після цього парламент матиме 15 днів на те, щоб затвердити новий уряд на чолі з номінованим главою держави прем'єром. Процедура може повторюватися протягом 45 днів. Якщо ж за цей термін парламент не висловить вотум довіри уряду, відхиливши пропозиції президента не менш як два рази, законодавчий орган може бути розпущено.

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У такому разі будуть призначені дострокові парламентські вибори, чого вже більше року домагається Комуністична партія Молдови.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня уряд Молдови, який очолює лідер Ліберально-Демократичної партії Володимир Філат, було відправлено у відставку парламентом країни. За це рішення проголосували 54 депутати - комуністи, демократи і група незалежних депутатів. Для відставки уряду необхідний був 51 голос.

Ініціативу комуністів, що висловили вотум недовіри В.Філату, одразу ж підтримала Демократична партія, мотивувавши своє рішення тим, що до цього В.Філат вийшов з правлячого альянсу "За європейську інтеграцію", в який крім ліберал-демократів і демократів входять ліберали.