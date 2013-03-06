Відправлений у відставку прем'єр Молдови знає, чия це помста

09:17, 06 березня 2013
Світ
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Вже екс-прем'єр Молдови Володимир Філат впевнений, що відставка його уряду була "помстою" з боку Демократичної партії, заступник голови якої Володимир Плахотнюк був позбавлений посади першого віце-спікера парламенту.

Філат знає, хто йому мстить

"Реальна причина підсумків голосування полягає в тому, що я назвав речі своїми іменами, заявивши, що в Республіці Молдова була встановлена ​​незаконна паралельна влада однієї людини, який тримає під своїм контролем економічні і державні установи. Основна причина такого результату такого голосування (про відправку уряду у відставку - ред.) у тому, що Володимир Плахотнюк був видалений з президії парламенту", - заявив Володимир Філат, пише Коммерсант-Україна.

Після відставки уряду експерти очікують позачергових виборів парламенту Молдови, бо Філат навряд чи піде на переговори з демократами і лібералами, які піддали його публічній прочуханці. Тим більше, на думку експертів, імідж сили, яка постраждала за правду, підвищить рейтинги очолюваної Філатом Ліберально-демократичної партії. Як руйнівники "антинародного альянсу" свій рейтинг можуть підвищити і комуністи.

На кризу в Молдові відреагував Брюссель, який дав зрозуміти, що вибори - не кращий вихід з нинішньої ситуації. Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кетрін Ештон закликала молдовських політиків до негайного діалогу, щоб сформувати "сильну і стабільну більшість для просування демократичних цінностей та подальшої інтеграції в Євросоюз для блага громадян і всієї Республіки Молдова".

У кулуарах єврочиновники повідомили "Комерсанту", що 60 млн євро прямої бюджетної допомоги від Євросоюзу, обіцяні Молдові для поповнення скарбниці, були поки заморожені через побоювання, що їх витратять "не на те".

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