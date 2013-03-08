У Чехії - офіційно новий президент

Обраний президент Чехії Мілош Земан вступив на посаду голови держави в Празькому Граді: церемонія інавгурації розпочалася о 10-й годині ранку за середньоєвропейським часом у Владиславському залі, де на загальних зборах обох палат парламенту М.Земан склав присягу, передає РІА «Новости».

Потім новий глава держави виступив з 15-хвилинною промовою. М.Земан підкреслив, що хоче бути "президентом усіх громадян без винятку, незалежно від їх політичних переконань". Президент Чехії заявив, що має намір "стабілізувати чеську політичну сцену", вести "діалог з усіма політичними партіями, профспілками і громадськими об'єднаннями". М.Земан висловився за посилення боротьби з економічними злочинами і неонацистськими угрупованнями.

На церемонії інавгурації були присутні екс-президент Вацлав Клаус з дружиною Лівією, а також Дагмар Гавлова - дружина покійного Вацлава Гавела, першого президента незалежної Чехії. Серед запрошених були члени уряду, члени Конституційного суду, євродепутати від Чехії, дипломати.

Церемонія транслювалася не тільки електронними ЗМІ в прямому ефірі, а й уперше на великих телеекранах, встановлених для громадян на вулиці на території Празького Граду.

Голова держави є верховним головнокомандувачем і прийме парад у Празькому Граді. М.Земан у соборі Святого Віта покладе квіти до мощів Святого Вацлава - покровителя чеських земель. Після цього новий президент Чехії покладе квіти до пам'ятника першому президенту незалежної Чехословаччини Томашу Масарику (1918-1935) і зустрінеться з громадянами.