Померла зірка радянської естради Марія Пахоменко

Президент Росії Володимир Путін направив співчуття рідним і близьким співачки Марії Пахоменко, виконавиці пісень "Стоять дівча" і "Шкільний вальс", яка померла в п'ятницю в Санкт-Петербурзі на 76-му році життя, повідомив прес-секретар глави держави Дмитро Пєсков, передає РІА Новости.

У п'ятницю пізно ввечері "Комсомольская правда в Санкт-Петербурзі" повідомила про смерть Пахоменко з посиланням на родичів співачки. Вони розповіли виданню, що артистка в останні роки страждала від хвороби Альцгеймера. Тиждень тому у неї раптово загострився кашель, але лікарі довго не могли поставити діагноз. У результаті з'ясувалося, пише газета, що у Пахоменко пневмонія. Стан її швидко погіршувався, медики нічого не змогли зробити.

Пахоменко з 1964 року - солістка Ленконцерту. Сценічний успіх співачки багато в чому пов'язаний з піснями її чоловіка - композитора Олександра Колкера. Багато провідних радянських композиторів і поетів довіряли співачці перше виконання своїх творів. Всесоюзну популярність Пахоменко принесла пісня Колкера "Качає, качає" до вистави "Іду на грозу", записана в 1963 році.

Вона записала десять дисків-гігантів і зняла на телебаченні шість музичних фільмів, вела телепередачу "Запрошує Марія Пахоменко". Лауреат міжнародного конкурсу МІДЕМ (1968, Канни, Франція); Гран-прі конкурсу "Золотий Орфей" (1971, Бургас, Болгарія).