У китайських банках знайшли багатомільйонні рахунки на ім'я Кім Чен Ина

Влада США і Південної Кореї виявили в кількох китайських банках багатомільйонні рахунки, відкриті, імовірно, на ім'я лідера КНДР Кім Чен Ина ще за часів правління його батька, повідомляють РІА Новости за інформацією газети "Чосон Ільбо".

"Нам вдалося встановити імена власників та номери рахунків, деякі з них були відкриті ще за часів правління Кім Чен Іра", - розповіло джерело, близьке до розслідування.

Незважаючи на прийняті ООН економічні санкції, спрямовані проти Північної Кореї, рахунки як і раніше залишаються діючими. Як зазначає видання, хоча влада Китаю підтримали санкції проти КНДР, накладені після ядерного випробування, вони не поспішають заморожувати рахунки.

При цьому, як відзначає "Чосон Ільбо", закриття рахунків могло б завдати ще більш серйозний удар по КНДР, ніж заморожування в 2005 році рахунку Кім Чен Іра в Banco Delta Asia на суму в 25 мільйонів доларів. Імовірно, сума на північнокорейських рахунках в китайських банках значно більша.

В даний час проти КНДР діє ряд економічних санкцій. Новий пакет заходів був прийнятий 12 лютого у відповідь на проведення Північною Кореєю ядерних випробувань. При цьому КНДР посилається на необхідність стримування агресії з боку США і обіцяє нарощувати ядерний та ракетний потенціал всупереч санкціям. Резолюція з новими санкціями проти Пхеньяну - вже четверта за рахунком - дозволяє блокувати банківські транзакції, заморожувати рахунки КНДР, оглядати повітряні і морські судна, а також дипломатів.