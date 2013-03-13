В аеропорту Катовіце загруз Boeing: робота летовища заблокована

Про це УНІАН повідомила прес-служба летовища, відзначивши, що жоден з 185 людей, які перебували на борту Boeing 737-800, не постраждали.

"Зараз тривають роботи для того, аби забрати літак зі смуги. На даний момент важко визначити, як довго це триватиме, оскільки повинні бути виконані усі процедури визначені державною комісією із вивчення причин авіаційних аварій, перевізника та страхової компанії", - відзначила прес-служба.

Ситуацію ускладнює те, що літак загруз в ґрунті за злітною смугою, що вимагає використання додаткової техніки, яка б дала змогу його витягнути.

Польські медіа повідомляють, що робота летовища буде заблокована щонайменше кілька годин, не виключаючи, що усі процедури можуть тривати навіть до половини дня.

Летовище, яке знаходиться біля польського міста Катовіце на півдні Польщі, вже оголосило про відміну 5-ти із 17-ти включених в сьогоднішній розклад рейсів, а літаки, які мали прибувати до цього міста, переправляються до Кракова.

Єдиний рейс в Україну, котрий включений в розклад, запланований на 19.25 (за місцевим часом) до Києва.

Літак, котрий виїхав за злітну смугу, виконував чартерний рейс з єгипетського Шарм ель Шейха.

Довідка УНІАН. Послугами Катовіцького летовища минулого року скористалося майже 2,1 млн пасажирів, що дозволило йому зайняти четверте місце серед усіх 12-ти летовищ у Польщі з долею ринку в близько 11%.

З Катовіц літають майже 40 авіакомпаній, в тому числі, Wizzair, яка виконує рейси до Києва.