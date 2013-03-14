Болгарія залишилась без парламенту

Поліція також зняла огорожу навколо будівлі, що була тут останній місяць, аби захистити депутатів від гніву натовпу, протестуючого проти зростання цін на електроенергію, повідомляє портал Vesti.ru.

"Цей парламент йде не передчасно, а достроково, оскільки настав час для розпуску. І всі це відчувають в цьому залі, відчувається це і у всій Болгарії. Я розділяю відповідальність за те, що ми не встигли зробити. Тому сьогодні депутати йдуть, але парламентаризм залишається”, — наголосила спікер парламенту Цецка Цачева.

Як нагадує ІТАР-ТАСС, 41-е Народне зібрання останній місяць своєї роботи остаточно зупинило проект АЕС "Бєлєне" після проведеного референдуму, а також ухвалило рішення про вихід із проекту з будівництва нафтопроводу "Бургас - Александруполіс". Опозиція в особі соціалістів заявила про безглуздість голосування з цих питань, оскільки парламент втратив народну довіру.

Парламент Болгарії 21 лютого прийняв відставку прем'єр-міністра республіки Бойко Борисова і Ради міністрів. Згідно із законом, після відходу уряду і призначення тимчасового Кабінету міністрів головний законодавчий орган країни має бути розпущено. Президент республіки Росен Плевнелієв призначив дату дострокових парламентських виборів на 12 травня.

Рішення піти з поста разом зі всім кабінетом болгарський прем'єр прийняв у зв'язку з масовими протестами проти високих цін на послуги ЖКГ.