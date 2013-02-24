Десятки тисяч людей в 40 містах Болгарії вийшли на антиурядові демонстрації

Десятки тисяч людей в неділю вийшли на вулиці 40 болгарських міст і крупних населених пунктів, вони протестують проти високих тарифів на електрику, енергомонополії і політики уряду, повідомляє агентство Рейтер.

Акції протесту, приводом для яких стали високі ціни на електроенергію, вже близько двох тижнів відбуваються у низці великих міст Болгарії.

У Софії на недільний мітинг вийшли близько 10 тисяч осіб, великі акції також проходять в болгарських містах, за попередніми даними, мітинги носять мирний характер, про зіткнення з поліцією не повідомлялося.

За даними газети «Болгарська правда», демонстранти організували власний контроль безпеки і всіх, хто ховав обличчя під масками або закривав обличчя каптурами, примусили відкрити їх або піти з протестних акцій. Люди не хочуть допустити провокацій, через які вуличний протест може перетворитися у зіткнення. У місті Варна на мітинг біля будівлі енергокомпанії "Енерго-про" зібралися близько 40 тисяч людей, зазначає РІА Новости.

Хвиля протестів, які почалися в країні у зв'язку з різким підвищенням цін на енергоспоживання, змусила прем'єра Болгарії Бойко Борисова 20 лютого оголосити про відставку кабінету міністрів. Раніше він обіцяв скоротити ціни на електрику на 8%. Парламент у четвер прийняв відставку уряду.

Після відставки Б.Борисова Болгарією до нових виборів правитиме уряд перехідного періоду. Висуваються різні версії щодо того, хто може його очолити. Болгарські ЗМІ припускають, що це буде голова парламенту Цецка Цачева. Проте у четвер з’явилися версії, що тимчасовий кабінет міністрів може очолити глава Мінфіну Сімеон Дянков або глава Національного банку Іван Іскров.