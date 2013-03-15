Літаки США відігнали іранський винищувач від безпілотника

Офіційну заяву про це поширив Пентагон.

Влада США наголосили, що безпілотний літальний апарат Predator вів спостереження над затокою в нейтральних водах, коли його спробував перехопити іранський винищувач F-4.

Спочатку в міністерстві оборони США заявили, що один з американських літаків відкрив попереджувальний вогонь по іранському винищувачу, проте пізніше чиновники спростували цю інформацію.

Раніше влада Ірану неодноразово заявляли про захоплення іноземних безпілотників, передає Лента.ру.