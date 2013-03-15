Літаки США відігнали іранський винищувач від безпілотника
05:01, 15 березня 2013Світ
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Іранський винищувач спробував перехопити американський безпілотник над Перською затокою, але відступив, зустрівши опір двох військових літаків США.
Офіційну заяву про це поширив Пентагон.
Влада США наголосили, що безпілотний літальний апарат Predator вів спостереження над затокою в нейтральних водах, коли його спробував перехопити іранський винищувач F-4.
Спочатку в міністерстві оборони США заявили, що один з американських літаків відкрив попереджувальний вогонь по іранському винищувачу, проте пізніше чиновники спростували цю інформацію.
Раніше влада Ірану неодноразово заявляли про захоплення іноземних безпілотників, передає Лента.ру.
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