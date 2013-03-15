Обама: США не чекатимуть появи ядерної бомби в Ірані

У зв'язку з цим Обама підкреслив, що США не допустять виникнення такої ситуації, коли Тегеран впритул наблизиться до створення ядерного боєзаряду.

За його словами, врегулювання проблеми ядерних розробок в Ірані дипломатичними методами було б більш надійним, ніж силове. "Якщо ми зможемо зняти це питання дипломатичним шляхом, то це б стало більш міцним рішенням. Якщо ні, то я продовжу розглядати всі можливі варіанти дій", - заявив глава Білого дому в інтерв'ю ізраїльському телебаченню, повідомляє Росбалт.

У наступну середу Обаму чекає візит до Ізраїлю. Одним із ключових питань у ході переговорів з керівництвом країни стане ситуація навколо Ірану.

Раніше прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що ядерна зброя в Ірану може з'явитися вже в найближчі місяці, і це може послужити приводом для превентивного удару ізраїльской армії.

США, низка інших країн Заходу та Ізраїль звинувачують Іран в розробці ядерної зброї під прикриттям програми мирного атома. Тегеран всі звинувачення відкидає, заявляючи, що його атомна програма спрямована виключно на задоволення потреб країни в електроенергії.