З Duty Free аеропортів Єгипту може зникнути алкоголь

Як повідомляє DFNIonline, таке рішення Міністерство цивільної авіації Єгипту почало розглядати після отримання скарг на те, що торгівля алкоголем не відповідає ісламським цінностям.

Зараз в Єгипті туристи можуть придбати алкоголь у Duty Free магазинах як по прильоту, так і при вильоті з країни. За даними представників індустрії, які побажали залишитися неназваними, близько 60% продажів в магазинах безмитної торгівлі забезпечують тютюнові вироби і алкоголь, повідомляє avianews.com.

Заборона продажу останнього може сильно вдарити по національному авіаперевізнику Egypt Air, для якого магазини Duty Free є єдиним рентабельним бізнесом, а також відлякати туристів.

Втрати магазинів безмитної торгівлі тільки в Каїрі можуть досягти 30 млн. дол, і 75% цієї суми не доотримає Egypt Air, що є найбільшим оператором магазинів Duty Free в країні.

Після перемоги на виборах в Єгипті ісламістського угрупування Брати Мусульмани в країні ведеться перегляд світських норм. У 2012 році Міністерство цивільної авіації Єгипту дозволило стюардесам національної авіакомпанії Egypt Air носити хіджаб (ісламський жіночий головну хустку) під час виконання службових обов'язків.

Під час правління колишнього президента Єгипту Хосні Мубарака, який був прихильником світської держави, єгиптянки, що працюють в державному секторі економіки, повинні були з'являтися на роботі тільки з непокритою головою.