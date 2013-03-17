У нового президента Китаю є мрія

У першому виступі після зайняття посту президента Сі Цзіньпін заявив, що Китай не може допустити навіть найменшого самовдоволення і послаблень у роботі для поліпшення життя його громадян, та закликав усіх здійснити "китайську мрію".

«Ми повинні рішуче відкинути формалізм, бюрократизм, жадобу до втіх і надмірні витрати й рішуче боротися проти корупції й інших порушень у всіх їхніх проявах», – заявив Сі Цзіньпін, якого цитує Радіо Свобода.

Як відомо, у четвер парламент обрав Сі Цзіньпіна на посаду формального голови держави, «голови КНР».