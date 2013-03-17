У нового президента Китаю є мрія
14:18, 17 березня 2013Світ
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Новий президент Китаю Сі Цзіньпін пообіцяв працювати для «великого відродження китайської держави» і «великої справи соціалізму з китайськими рисами».
Сі Цзіньпін пророкує велике відродження Китаю
У першому виступі після зайняття посту президента Сі Цзіньпін заявив, що Китай не може допустити навіть найменшого самовдоволення і послаблень у роботі для поліпшення життя його громадян, та закликав усіх здійснити "китайську мрію".
«Ми повинні рішуче відкинути формалізм, бюрократизм, жадобу до втіх і надмірні витрати й рішуче боротися проти корупції й інших порушень у всіх їхніх проявах», – заявив Сі Цзіньпін, якого цитує Радіо Свобода.
Як відомо, у четвер парламент обрав Сі Цзіньпіна на посаду формального голови держави, «голови КНР».
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