Парламент Кіпру вирішив почекати з податком на вклади до завтра
Парламент Кіпру відклав дебати з приводу запровадження спеціального податку на банківські вклади, якого вимагають міжнародні кредитори.
Як повідомив речник парламенту, обговорення, спершу плановане було на другу половину дня в неділю. Проте пізніше парламентарі вирішили відкласти обговорення цього питання на понеділок, пише Радіо Свобода.
На думку оглядачів, перенесення розгляду зменшує шанси запровадження податку і ратифікації угоди з кредиторами.
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Тим часом невдоволення можливим запровадженням оподаткування вкладів у країні все зростає.
Як відомо, уряд Кіпру погодився на вимоги Європейського Союзу і Міжнародного валютного фонду, серед яких пропонується введення оподаткування банківських депозитів, на тривалих переговорах про умови надання допомоги, які завершилися вже по півночі з п’ятниці на суботу. Але для набуття ними чинності, ці домовленості має затвердити парламент.