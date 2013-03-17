Парламент Кіпру вирішив почекати з податком на вклади до завтра

Як повідомив речник парламенту, обговорення, спершу плановане було на другу половину дня в неділю. Проте пізніше парламентарі вирішили відкласти обговорення цього питання на понеділок, пише Радіо Свобода.

На думку оглядачів, перенесення розгляду зменшує шанси запровадження податку і ратифікації угоди з кредиторами.

На тему: ЗМІ: Скоро за депозити на Кіпрі доведеться заплатити до 10% податку

Тим часом невдоволення можливим запровадженням оподаткування вкладів у країні все зростає.

Як відомо, уряд Кіпру погодився на вимоги Європейського Союзу і Міжнародного валютного фонду, серед яких пропонується введення оподаткування банківських депозитів, на тривалих переговорах про умови надання допомоги, які завершилися вже по півночі з п’ятниці на суботу. Але для набуття ними чинності, ці домовленості має затвердити парламент.