ЗМІ: Скоро за депозити на Кіпрі доведеться заплатити до 10% податку

Разом з тим, уряду Президента Кіпру Нікоса Анастасіадіса не вистачає всього один голос у парламенті, щоб прийняти закон про запровадження податку на банківські депозити. Його правоцентристська партія ДІСІ і демократична ДІКО мають 28 місць, а для ухвалення рішення треба 29 голосів, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на грецькі ЗМІ.

Н.Анастасіадіс учора заявив, що Єврогрупа змусила Кіпр погодитися на підвищення корпоративного податку і запровадження одноразового податку на депозити в банках Кіпру - в 6,75% на суми нижчі за 100 тисяч євро і в 9,9% на вклади понад 100 тисяч євро.

За словами Президента, він мав вибрати неконтрольоване банкрутство або болісне, але контрольоване управління кризою.

Пізно увечері Президент зустрівся з лідерами партій, а потім з банкірами. Лідери опозиції заявили, що голосуватимуть проти податку. Ставрос Малас, який програв недавні президентські вибори, назвав рішення Єврогрупи ”смертельним ударом” по економіці острова і спробою встановити довгострокове панування над нею. С.Малас закликав парламент ”п`ять разів подумати”, перш ніж обговорювати рішення уряду.

Тим часом оглядачі не виключають, що хтось з опозиційних депутатів підтримає законопроект, можливо, екологи, які мають одне місце в парламенті. Інакше у вівторок, перший робочий день після вихідних і національного свята, кіпрські банки можуть розгубити велику частину вкладників.

Під час зустрічі політиків біля президентського палацу декілька сот осіб влаштували акцію протесту. Люди почувають себе ошуканими - рішення стягувати податки з депозитів було ухвалене вночі перед трьома вихідними днями, коли банки не працюють. Онлайн-банкінг відключений. З самого ранку люди почали збиратися біля банкоматів, але видача була обмежена спочатку 600 євро, а потім 200, у багатьох банкоматах гроші швидко закінчилися. При цьому громадяни виявили, що їх вклади вже зменшилися.