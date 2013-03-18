У МЗС Грузії б'ють на сполох: Країна досі не має послів у США та країнах ЄС

Таку заяву зробив перший заступник міністра закордонних справ Грузії Давид Залкаліані.

«Досі у нас немає послів у провідних країнах ЄС, що дуже важливо в плані підготовки до Вільнюського саміту. В той час, як президент Грузії і парламентська меншість заявляють про європейський курс Грузії та закликають громадськість вийти на акцію в підтримку цього курсу, президент не підписує призначення послів у провідні європейські країни, і не тільки», - пояснив Залкаліані, якого цитує Грузія-Онлайн.

Він також торкнувся очікуваного візиту прем'єра Бідзіни Іванішвілі до США і зазначив, що у зв'язку з цим питанням, ведуться переговори з американською стороною, але до цього часу, точна дата візиту невідома.

Раніше глава МЗС Грузії Майя Панджікідзе заявила про те, що президент Грузії затягує з підписанням указу про призначення послів, затверджених парламентом.

Один з представників Єдиного національного руху Гігі Церетелі назвав причиною цього технічні питання.