Дно Маріанської западини кишить мікробами

Міжнародна команда науковців виявила, що на самому дні Маріанської западини в Тихому океані, глибина якої складає майже 11 км, спостерігається високий рівень активності мікробів.

Результати дослідження опублікував журнал Nature Geoscience.

Раніше вважалося, що в такому ворожому середовищі як ця підводна ущелина життя не може існувати.

Проте нове дослідження виявило дедалі більше аргументів на користь того, що деякі істоти можуть впоратися з близькими до нуля температурами, неймовірно високим тиском та повною темрявою.

Як сказав співавтор статті, доктор Роберт Турневіч з Шотландської асоціації морських наук: "Найглибші ділянки океану абсолютно не є мертвими зонами".

У 2010 році науковці відправили углиб широкого підводного каньйону автоматичний апарат, котрий збирав зразки темного осаду, яким укрите дно западини.

Аналіз рівня кисню у цих зразках показав наявність великої кількості мікробів.

Доктор Турневіч пояснює: "Ці мікроби дихають, як і ми. І поглинання кисню опосередковано свідчить про рівень активності цієї колонії".

Цікаво, що ці примітивні одноклітинні організми виявилися вдвічі активнішими на дні западини, ніж на глибині близько 6 км.

Вони живляться величезними запасами відмерлих рослин та істот, які опускаються з морської поверхні і розкладені залишки яких застрягають у виступах поміж крутих схилів ущелини.

"Там на диво багато їжі, відносна свіжість якої теж вражає – схоже, вона доволі поживна", - сказав доктор Турневіч.

Величезний обсяг матеріалу, знайдений на дні ущелини, дає підстави вважати, що Маріанська западина, можливо, грає ключову роль у вуглецевому циклі, а значить, у формуванні клімату планети.

"Той факт, що величезна кількість органічної матерії, яка містить вуглець, накопичується і зосереджується в цих ущелинах, також означає, що вона відіграє важливу роль у відтягуванні вуглецю з товщі води та з атмосфери над океаном", - сказав доктор Річард Турневіч.

У 2012 році на дно западини у спеціальному підводному апараті спускався голлівудський режисер Джеймс Кемерон.

BBC Україна