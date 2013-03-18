Дно Маріанської западини кишить мікробами
Як свідчить нове наукове дослідження, найглибша ділянка світового океану кишить мікроскопічними формами життя.
Міжнародна команда науковців виявила, що на самому дні Маріанської западини в Тихому океані, глибина якої складає майже 11 км, спостерігається високий рівень активності мікробів.
Результати дослідження опублікував журнал Nature Geoscience.
Раніше вважалося, що в такому ворожому середовищі як ця підводна ущелина життя не може існувати.
Проте нове дослідження виявило дедалі більше аргументів на користь того, що деякі істоти можуть впоратися з близькими до нуля температурами, неймовірно високим тиском та повною темрявою.
Як сказав співавтор статті, доктор Роберт Турневіч з Шотландської асоціації морських наук: "Найглибші ділянки океану абсолютно не є мертвими зонами".
У 2010 році науковці відправили углиб широкого підводного каньйону автоматичний апарат, котрий збирав зразки темного осаду, яким укрите дно западини.
Аналіз рівня кисню у цих зразках показав наявність великої кількості мікробів.
Доктор Турневіч пояснює: "Ці мікроби дихають, як і ми. І поглинання кисню опосередковано свідчить про рівень активності цієї колонії".
Цікаво, що ці примітивні одноклітинні організми виявилися вдвічі активнішими на дні западини, ніж на глибині близько 6 км.
Вони живляться величезними запасами відмерлих рослин та істот, які опускаються з морської поверхні і розкладені залишки яких застрягають у виступах поміж крутих схилів ущелини.
"Там на диво багато їжі, відносна свіжість якої теж вражає – схоже, вона доволі поживна", - сказав доктор Турневіч.
Величезний обсяг матеріалу, знайдений на дні ущелини, дає підстави вважати, що Маріанська западина, можливо, грає ключову роль у вуглецевому циклі, а значить, у формуванні клімату планети.
"Той факт, що величезна кількість органічної матерії, яка містить вуглець, накопичується і зосереджується в цих ущелинах, також означає, що вона відіграє важливу роль у відтягуванні вуглецю з товщі води та з атмосфери над океаном", - сказав доктор Річард Турневіч.
У 2012 році на дно западини у спеціальному підводному апараті спускався голлівудський режисер Джеймс Кемерон.